Fiamme in casa nella mattinata attimi di terrore per un anziano e la figlia
Nella mattinata di oggi, a Taurisano, un incendio ha interessato un’abitazione in via Santa Rita. L’incendio ha provocato momenti di paura tra gli abitanti del quartiere, coinvolgendo un anziano e sua figlia che si trovavano all’interno dell’immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle cause dell’incendio.
TAURISANO – Nella mattinata di oggi, la comunità di ha vissuto Momenti di forte apprensione questa mattina a Taurisano a causa di un incendio che ha colpito un’abitazione situata in via Santa Rita.L’episodio, di natura prettamente accidentale, ha avuto origine nel giardino della proprietà, dove.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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