Fiamme in casa nella mattinata attimi di terrore per un anziano e la figlia

Nella mattinata di oggi, a Taurisano, un incendio ha interessato un’abitazione in via Santa Rita. L’incendio ha provocato momenti di paura tra gli abitanti del quartiere, coinvolgendo un anziano e sua figlia che si trovavano all’interno dell’immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle cause dell’incendio.