Ladra incastrata dalle telecamere Sorpresa nella casa di un anziano tenta di investire la figlia nella fuga

Una ladra è stata catturata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza durante un tentativo di furto in una casa di un anziano. La donna si trovava all’interno dell’abitazione quando è stata sorpresa dalla figlia dell’anziano, che ha tentato di investire con l’auto per bloccarla durante la fuga. Gli agenti sono intervenuti per fermare la donna e avviare le indagini sulla vicenda.

di Matteo Radogna Entra in casa di un anziano per derubarlo, ma, quando è ancora all’interno dell’alloggio, arriva la figlia dell’uomo. A questo punto, la ladra di 56 anni, nel tentativo disperato di guadagnare la fuga, tenta di investire la donna con un furgone. Si dilegua, quindi, portando via una somma di 400 euro, rubata all’interno dell’alloggio dell’anziano. Intanto, scatta la denuncia sporta dalla figlia (fra l’altro agente della polizia locale). Le indagini dei carabinieri di Corso Giovecca, dopo una ventina di giorni, portano ad identificare la 56enne, residente in un’altra provincia. La donna, quindi, viene denunciata per rapina impropria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladra incastrata dalle telecamere. Sorpresa nella casa di un anziano, tenta di investire la figlia nella fuga Notizie correlate Leggi anche: Ruba 400 euro dalla casa dell'anziano, poi tenta di investire la figlia con un furgone Entra in negozio e ruba bracciali e collane dalla vetrina: ladra incastrata dalle telecamereE' entrata in un negozio come normale cliente, ma è poi uscita dall'esercizio con decine di collane e bracciali rubati. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ladra incastrata dalle telecamere. Sorpresa nella casa di un anziano, tenta di investire la figlia nella fuga; Entra in negozio e ruba bracciali e collane dalla vetrina: ladra incastrata dalle telecamere; Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2026 a Latina e in provincia. Ladra incastrata dalle telecamere. Sorpresa nella casa di un anziano, tenta di investire la figlia nella fugadi Matteo RadognaEntra in casa di un anziano per derubarlo, ma, quando è ancora all’interno dell’alloggio, arriva la figlia dell’uomo. A questo punto, la ladra di 56 anni, nel tentativo disperato di g ... ilrestodelcarlino.it Continuano i controlli a Siracusa: denunciato un ladro seriale incastrato dalle telecamereControlli straordinari a Siracusa: identificate 134 persone, segnalati due assuntori di droga e denunciato un 36enne per furto. newsicilia.it Scasso nel pub con un flessibile, ladra bloccata nei bagni del locale in Bolognina x.com