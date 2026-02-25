StPatrick' s day festival della musica e delle danze folk e irlandesi all' ippodromo

Il festival di musica e danze irlandesi, chiamato St. Patrick's Day, ha attirato molti appassionati domenica 15 marzo all'Ippodromo di Trieste. La causa è il tradizionale evento che celebra la cultura celtica con performance dal vivo e spettacoli di ballo. Numerosi spettatori hanno seguito con entusiasmo le esibizioni di artisti locali e gruppi folk. La giornata ha coinvolto anche famiglie e giovani, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione continuerà con altre iniziative nelle prossime settimane.

Torna il piccolo festival della musica e delle danze folk e irlandesi - St.Patrick's day, domenica 15 marzo all'Ippodromo di Trieste. Dopo il grande successo degli scorsi anni, torna all’ippodromo di Trieste, la domenica di San Patrizio, il 15 marzo dalle 16.00 alle 22.30, il festival, a ingresso gratuito, della musica e delle danze folk e irlandesi. Ad animare la serata sarà il folk di “area celtica” dei Celtic Pixie. Con una formazione a ben 6 elementi propongono un repertorio di musica folk proveniente da Irlanda, Bretagna, Scozia, Galizia e non solo. Oltre agli strumenti acustici che conservano al meglio le sonorità più autentiche e popolari, il sound viene reso più energico e compatto dal supporto della batteria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Kissene Folk in concerto tra ritmi e danze regionali d'EuropaVenerdì 19 dicembre il Mama's Club ospiterà il concerto “Bal Folk” di Kissene Folk, un gruppo che esalta i ritmi e le danze tradizionali d’Europa. Carnevale all'ippodromo fra musica, sfilata delle maschere, giochi e coloriIl Carnevale trasforma l’ippodromo di Bologna in un grande luogo di festa. Temi più discussi: Irlanda in festa - Finger Food Festival; Cosa fare a New York a marzo; Rimini, la birreria Bad Elf di Livorno premiata a Beer&Food Attraction; 'U2 - Days of ash', the Irish band's surprise new ep release. St. Patrick’s Day: sette cose che forse non sai sul patrono d'IrlandaIl giorno di San Patrizio è celebrato in tutto il mondo in oltre 200 Paesi con feste, parate e bevute colossali di birra Da oltre 1000 anni, il 17 marzo di ogni anno si celebra in Irlanda il giorno di ... it.euronews.com Il 17 marzo si celebra San Patrizio: 10 curiosità sul St Patrick DayRADIOGOLD – Il 17 Marzo sta arrivando e con lui anche una delle feste più sentite in Irlanda. In questo giorno, infatti, si festeggia San Patrizio, santo patrono del Paese dai verdi prati. Ecco allora ... radiogold.it 25 gennaio 2026 con il Festival POMIR eravamo nella Chiesa di Old Patrick di New York. È caduta tanta tanta neve, ma il concerto c'è stato Mani gelide, tanto freddo, neve fino alle ginocchia, la chiesa, che non si vedeva... Ma eravamo lì, pronti a tutto com - facebook.com facebook