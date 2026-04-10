Oggi si celebra il Siblings Day, una giornata internazionale dedicata ai fratelli e alle sorelle. La ricorrenza cade ogni 10 aprile e trova riconoscimento in diversi paesi. In questa occasione vengono condivise frasi e citazioni di autori vari per celebrare i legami familiari tra fratelli e sorelle. La data è stata istituita per riconoscere l’importanza delle relazioni tra i membri di una stessa famiglia.

Roma, 10 aprile 2026 – Ogni anno in primavera, il 10 aprile, si celebra la Giornata dedicata a fratelli e sorelle, conosciuta a livello internazionale come Siblings Day. Si tratta di una ricorrenza nata negli Stati Uniti e oggi sempre più diffusa anche in Europa, che invita a riflettere su uno dei legami più duraturi della vita. Nel tempo la giornata è diventata un’occasione per condividere ricordi, fotografie e pensieri dedicati a fratelli e sorelle, ma anche per tornare vicini quando un litigio divide. Purtroppo, la relazione fra fratelli non sempre è facile, anche per questo possiamo cogliere il 10 aprile come spunto per esprimere un pensiero di riconciliazione e pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi è il Siblings Day, ecco frasi e citazioni d’autore per la Giornata Internazionale dei Fratelli e delle Sorelle

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Il 10 Aprile è il Siblings Day, che celebra la "Giornata dei Fratelli e delle Sorelle": molto sentita negli USA, un po’ meno da noi che la festeggiamo il 31 maggio… ma ogni scusa è buona per ricordarsi da dove veniamo. Se avete un fratello o una sorella, taggate - facebook.com facebook