Brescia festival | un viaggio tra culture arti e sapori dell’Oriente dal 2026

Brescia organizza il Festival dell’Oriente nel 2026, perché vuole offrire ai cittadini un’esperienza ricca di culture, arti e sapori provenienti dall’Asia. Durante le due settimane di eventi, dal 14 al 15 febbraio e dal 21 al 22 febbraio, il Brixia Forum si trasformerà in un punto di incontro tra tradizioni millenarie e novità culinarie. Gli organizzatori puntano a coinvolgere le scuole e le associazioni locali, portando in città spettacoli, mostre e degustazioni tipiche.

Brescia si apre all'Oriente: un festival per riscoprire antiche culture e nuove opportunità. Brescia si prepara ad accogliere il Festival dell'Oriente, un evento che dal 14 al 15 febbraio e dal 21 al 22 febbraio 2026 trasformerà il Brixia Forum in un punto d'incontro tra le tradizioni, l'arte e i sapori del continente asiatico. L'iniziativa mira a promuovere un dialogo interculturale e a valorizzare le crescenti relazioni economiche tra l'Italia e i Paesi orientali, offrendo ai visitatori un'immersione unica in un mosaico di culture millenarie. Un crocevia di tradizioni e saperi. Il Brixia Forum, polo fieristico della città lombarda, ospiterà un evento che coinvolgerà tutti i sensi.