Il cibo come ponte tra culture dall' Argentina alla Romagna | un viaggio tra gusto e tradizioni

Da forlitoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 10 febbraio, Casa Artusi ha ospitato un evento speciale con ospiti italo-argentini. L’incontro ha puntato a mettere in luce come il cibo possa unire culture diverse, portando i partecipanti a scoprire tradizioni e sapori dall’Argentina alla Romagna. La serata si è svolta sotto l’occhio vigile di Pellegrino Artusi, simbolo della cucina italiana, e ha rafforzato il legame tra i due paesi attraverso il cibo.

Argentina e Romagna insieme a tavola, sotto l'occhio Pellegrino Artusi. Martedì 10 febbraio i locali di Casa Artusi hanno visto la presenza di ospiti italo-argentini coinvolti nel progetto "Le radici in tavola: Italia-Argentina", in un incontro che ha celebrato lo scambio culturale e il legame.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

