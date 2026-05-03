Festival del Primo Maggio a Roma | fra i pizzaioli anche un novarese

Durante il concertone del Primo Maggio a Roma, un pizzaiolo originario di Novara ha attirato l’attenzione non per la musica, ma per la sua presenza tra i partecipanti. È stato coinvolto nell’evento come rappresentante della categoria, portando la sua esperienza professionale nel settore della pizza. La sua partecipazione si è distinta tra le altre attività del festival, che si svolge tradizionalmente con concerti e incontri pubblici.

Protagonista al concertone del Primo Maggio a Roma e non per cantare, bensì per portare tutta la sua professionalità dietro ai fornelli, o meglio dire al forno.Domenico Cuscunà a RomaIl pizzaiolo novarese Domenico Cuscunà è stato qualche giorno nella capitale in occasione del Concerto occupandosi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Primo maggio: sul palco del concertone a Roma anche EmmaDopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma torna con la sua energia e la sua voce inconfondibile sul... Leno: Festival del Primo MaggioTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi della primavera bresciana: il Festival Primo Maggio di Leno, in programma dal 30 aprile al 2... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FESTIVAL ROCK 1°MAGGIO TRAVERSETOLO; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026. Da oggi all’Agraria si accende il Festival del Primo Maggio: quattro giorni tra musica, fiera e tradizioneDal 30 aprile al 3 maggio eventi gratuiti, gastronomia, mostre, sport e appuntamenti per famiglie nel quartiere ... lanuovariviera.it Leno, al via il 30 aprile il Festival Primo Maggio: tre giorni di musica a ingresso liberoTre giorni di concerti a ingresso gratuito, con una line up che guarda oltre i confini nazionali. Torna dal 30 aprile al 2 maggio il Festival Primo Maggio ... bsnews.it Il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia arriva all’Aquila a luglio: due spettacoli nei Cantieri dell’Immaginario con Davide Rondoni e un cast d’eccezione. - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com