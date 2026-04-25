Primo maggio | sul palco del concertone a Roma anche Emma

Il primo maggio a Roma si prepara a essere un giorno all'insegna della musica, con la presenza di Emma sul palco del concertone. Dopo aver partecipato nel 2023 con una recita di una poesia di Virginia Woolf, la cantante torna ad esibirsi, portando con sé la sua energia e la sua voce riconoscibile. La manifestazione vede anche quest’anno diversi artisti esibirsi davanti al pubblico presente in piazza.

Dopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma torna con la sua energia e la sua voce inconfondibile sul palco del Primo Maggio di Roma. Questo evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, sarà dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Con la sua grande grinta e una voce che graffia l’anima, Emma si conferma tra le artiste italiane più amate. Il Ritorno di Emma e i suoi Progetti Futuri. Nel corso di oltre 15 anni di carriera, Emma ha instaurato una connessione unica con i suoi fan, collaborando con i più importanti artisti del panorama musicale italiano e ricevendo moltissimi riconoscimenti.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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