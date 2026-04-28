Leno | Festival del Primo Maggio
A Leno, dal 30 aprile al 2 maggio, si svolgerà il Festival del Primo Maggio nel Parco Comunale Gino Vaia. L’evento, giunto alla sua edizione del 2026, si tiene ogni anno in questa località della provincia di Brescia. La manifestazione prevede spettacoli e attività all’aperto in un’area verde dedicata alle celebrazioni del primo maggio. La kermesse si ripete anche quest’anno, attirando visitatori della zona.
Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi della primavera bresciana: il Festival Primo Maggio di Leno, in programma dal 30 aprile al 2 maggio negli spazi verdi del Parco Comunale Gino Vaia. Tre giorni di musica dal vivo, socialità e cultura indipendente, con un format che continua a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Aftermovie Festival Primo Maggio Leno 2025
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