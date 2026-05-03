Festival del Primo Maggio a Roma | fra i pizzaioli anche il novarese Domenico Cuscunà

Il Festival del Primo Maggio a Roma ha visto la partecipazione di un pizzaiolo proveniente dal novarese, che si è esibito all’interno del concertone. La sua presenza ha attirato l’attenzione per il suo ruolo dietro i fornelli, dove ha dimostrato la sua competenza nel preparare le pizze. La sua partecipazione ha avuto come obiettivo principale la dimostrazione delle capacità professionali nel settore della ristorazione durante l’evento.

Protagonista al concertone del Primo Maggio a Roma e non per cantare, bensì per portare tutta la sua professionalità dietro ai fornelli, o meglio dire al forno.Domenico Cuscunà a RomaIl pizzaiolo novarese Domenico Cuscunà è stato qualche giorno nella capitale in occasione del Concerto occupandosi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Festival del Primo Maggio a Roma: fra i pizzaioli anche un novareseProtagonista al concertone del Primo Maggio a Roma e non per cantare, bensì per portare tutta la sua professionalità dietro ai fornelli, o meglio... Primo maggio: sul palco del concertone a Roma anche EmmaDopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma torna con la sua energia e la sua voce inconfondibile sul... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FESTIVAL ROCK 1°MAGGIO TRAVERSETOLO; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026. Da oggi all’Agraria si accende il Festival del Primo Maggio: quattro giorni tra musica, fiera e tradizioneDal 30 aprile al 3 maggio eventi gratuiti, gastronomia, mostre, sport e appuntamenti per famiglie nel quartiere ... lanuovariviera.it Leno, al via il 30 aprile il Festival Primo Maggio: tre giorni di musica a ingresso liberoTre giorni di concerti a ingresso gratuito, con una line up che guarda oltre i confini nazionali. Torna dal 30 aprile al 2 maggio il Festival Primo Maggio ... bsnews.it Il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia arriva all’Aquila a luglio: due spettacoli nei Cantieri dell’Immaginario con Davide Rondoni e un cast d’eccezione. - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com