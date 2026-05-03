Festival del gol al Franchi la Robur rimonta ma non basta

Il 3 maggio 2026 si è disputata al Franchi una partita tra Siena e Trestina, caratterizzata da un andamento movimentato. La squadra di casa, con una formazione sperimentale, ha avuto diverse difficoltà e ha permesso agli avversari di recuperare un risultato che sembrava ormai compromesso. I tifosi hanno assistito a un match ricco di emozioni, con la Robur che ha tentato un tentativo di rimonta senza riuscire a completarlo.

Siena, 3 maggio 2026 – Una gara pazza quella del Franchi tra Siena e Trestina, con gli umbri, già salvi, che hanno giocato la loro partita approfittando delle amnesie di una Robur sperimentale e troppo distratta. Il punto serve a poco (non sarebbe servita a nulla neanche la vittoria comunque) visto che il Siena chiude quarto e nei playoff affronterà domenica il Prato, terzo, in trasferta col l’obbligo di vincere per accedere alla finale. I bianconeri, oggi in giallo, erano partiti bene: Nardi dopo una manciata di secondi impegna Vitali. Poi su un errato disimpegno del Trestina (2’) ci prova Barbara, palla fuori. Il gol però lo trovano gli ospiti al quarto d’ora: Russo mette nel mezzo salvando una palla che era destinato al fondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival del gol al Franchi, la Robur rimonta ma non basta Notizie correlate Leggi anche: Robur: il ritorno al Franchi di Di Paola: "Deluso per l’addio. Sarò emozionato" Trento, rimonta sfiorata ma non basta: al Corioni passa l’Ospitaletto 3-2Si ferma a dieci risultati utili consecutivi la striscia positiva del Trento, sconfitto 3-2 sul campo dell’Ospitaletto nella 32ª giornata di Serie C. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gol, spettacolo e divertimento all'Olimpico: Lazio-Udinese finisce 3-3; Hc Castiglione, festival del gol per gli Under 15 a spese del Forte dei Marmi; U17: Emilia Romagna e Lazio passano il turno con una giornata di anticipo; Top 11 italiani 34a giornata: il sinistro di Dimarco entra nella storia. Fagioli da nazionale. Festival del gol al Bianchelli. Vigor deludente, blitz SambVIGOR (4-3-3): Roberto 6 (45’st Pruccoli s.v.), Mancini 5,5, Marini 5, Tomba 5, Beu 5 (35’st Vrioni s.v.), Subissati 6 (25’st Sabattini 6), Gambini 6 (22’st ... ilrestodelcarlino.it Festival del gol per la Primavera: cinquina al Monopoliascoli 5 monopoli 3 : Sciammarella, Caucci, Cerbone (dal 12’ s.t. Di Salvatore), Dodde (dal 12’ s.t. Giacomazzi), Zagari (dal 12’ s.t.... Ascoli 5 Monopoli 3: Sciammarella, Caucci, Cerbone (dal 12’ ... ilrestodelcarlino.it ICYMI: Guida ragionata a tour e festival del mese: tra i protagonisti anche Ligabue, Tori Amos, Pil. Oltre all’omaggio a Battiato nella sua Sicilia facebook L'ottava edizione del festival del Diritto fa tappa alla Facoltà di Giurisprudenza dell' @Unimolise. Dopo Campobasso si prosegue a Termoli con la tutela dell'ambiente, a maggio appuntamento ad Agnone. Chiusura a settembre in Vaticano #IoSeguoTgr @TgrR x.com