Trento rimonta sfiorata ma non basta | al Corioni passa l’Ospitaletto 3-2

Nel match di Serie C tra Trento e Ospitaletto, il Trento ha perso 3-2 dopo aver cercato di recuperare una partita in cui era sotto di due gol. La partita si è svolta nella 32ª giornata e ha interrotto la serie di dieci risultati utili consecutivi del Trento. La squadra di casa, l’Ospitaletto, ha ottenuto la vittoria in questa sfida.

Si ferma a dieci risultati utili consecutivi la striscia positiva del Trento, sconfitto 3-2 sul campo dell’Ospitaletto nella 32ª giornata di Serie C. Al “Corioni” gli aquilotti pagano a caro prezzo un primo tempo difficile, chiuso sotto di tre reti, e non basta una ripresa generosa per completare la rimonta. L’avvio è di marca trentina: gli ospiti provano subito a prendere in mano il pallino del gioco e dopo pochi minuti è Pellegrini a creare il primo pericolo, trovando però la pronta risposta del portiere di casa. Poco dopo ci prova anche Candelari, senza fortuna.Il match cambia al 16’, quando l’Ospitaletto trova il vantaggio con Messaggi, bravo a superare la retroguardia gialloblù e a battere Barlocco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Fischio d’inizio alle 17.30 al Corioni. Ospitaletto, la risalita può fare rima con playoff. Ma Lecco vuole continuare a essere l’anti VicenzaOSPITALETTO (Brescia) Il Lecco per mantenere la seconda piazza e “vendicare“ l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Ospitaletto per racimolare punti... Meta Catania, rimonta epica solo sfiorata: la L84 passa al PalaCataniaAl PalaCatania, davanti a circa 2000 spettatori, passa la L84, seconda forza del campionato, al termine di una partita dalle due anime: incubo...