Robur | il ritorno al Franchi di Di Paola | Deluso per l’addio Sarò emozionato

© Sport.quotidiano.net - Robur: il ritorno al Franchi di Di Paola: "Deluso per l’addio. Sarò emozionato"

Domani tornerà a pestare l'erba del Franchi, Gabriele Di Paola (nella foto). Lo farà con la maglia del Sansepolcro addosso, dopo la separazione dolorosa dalla Robur la scorsa estate, escluso dal progetto tecnico di Bellazzini, la parentesi Prato e la scelta ViviAltotevere per dimostrare quanto vale. Ironia della sorte, sulla panchina del Siena quel Gill Voria che lo ha visto crescere e che, quanto vale, lo sa. Pensare che alla guida della Robur c'è Voria, le provoca rabbia, dispiacere, amarezza o cosa? "Per prima cosa devo dire che sono stracontento per lui. Lo apprezzo tantissimo, come persona e come tecnico.