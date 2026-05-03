Feste ' oltre misura' | nel locale affollato capienza tre volte e mezzo oltre il limite consentito

Nella serata del 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, sono stati effettuati controlli straordinari nel territorio di Ravenna, in particolare lungo il litorale cervese. Durante le verifiche, sono stati riscontrati locali con clienti presenti in numero superiore di oltre tre volte e mezza la capienza massima consentita. Sono state ritirate alcune patenti e sono state adottate misure contro il gestore del locale coinvolto.

Patenti ritirate e guai per in locale. In occasione della Festa dei Lavoratori, il questore di Ravenna ha disposto un articolato dispositivo di controllo straordinario del territorio che nella serata del 1° maggio ha interessato simultaneamente il litorale cervese - con particolare attenzione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite: ritirata una patente nel weekendContinuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine... Provocano due incidenti: avevano bevuto tre volte oltre il limiteHanno provocato due incidenti nel fine settimana mentre si trovavano sotto l'effetto di alcol.