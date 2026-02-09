Provocano due incidenti | avevano bevuto tre volte oltre il limite

Durante il fine settimana, due uomini sono finiti nei guai per aver guidato sotto l’effetto di alcol. I carabinieri di Ghiffa hanno denunciato un 27enne del Verbano, coinvolto in uno scontro stradale. Durante i controlli, il giovane è risultato con un tasso alcolemico tre volte sopra il limite consentito. Entrambi avevano bevuto troppo prima di mettersi al volante.

