Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite | ritirata una patente nel weekend
Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno ritirato una patente a un uomo che guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Durante i controlli, i militari hanno fermato un veicolo in centro a Milano Marittima e hanno rilevato l’alcol nel sangue del conducente con un apposito apparecchio. L’uomo, visibilmente alterato, aveva anche superato di gran lunga il limite massimo di assunzione di alcool previsto dalla legge.
Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine settimana hanno svolto mirati servizi finalizzati al controllo della circolazione stradale e in particolare al contrasto della guida in stato di ebrezza o.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
