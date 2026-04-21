Scudetto Inter | basta un pareggio al Torino per il trionfo
L’Inter potrebbe conquistare il suo ventesimo scudetto già nella partita di domenica prossima, 26 aprile, contro il Torino. Basterà un pareggio per ufficializzare il successo in campionato. La squadra milanese si trova molto vicina alla conquista del titolo, che potrebbe arrivare in anticipo rispetto alle ultime giornate di campionato. La partita si giocherà in trasferta contro la formazione granata.
L’Inter si trova a un passo dal traguardo più prestigioso, con la possibilità concreta di celebrare il titolo nazionale già domenica prossima, 26 aprile, durante l’incontro fuori casa contro il Torino. Dopo il successo casalingo per 3-0 ottenuto contro il Cagliari nella trentatreesima giornata, i nerazzurri hanno consolidato un distacco di 12 punti su Napoli e Milan, che si trovano attualmente a quota 66 punti. Con soli 15 punti ancora disponibili per il resto della stagione, la squadra guidata da Chivu necessita di appena 4 punti per sancire matematicamente la vittoria del campionato. La matematica del tricolore: gli scenari per il prossimo weekend.🔗 Leggi su Ameve.eu
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