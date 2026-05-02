A Monreale, la via Regione Siciliana sarà chiusa dalle 15 di domani per consentire i fuochi d’artificio durante la festa del SS. Crocifisso. L’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Municipale hanno comunicato le disposizioni per assicurare la sicurezza pubblica e il buon svolgimento dell’evento. La chiusura della strada durerà fino a fine manifestazioni, che si concluderanno nel rispetto delle normative vigenti.

MONREALE – In occasione della festa del SS. Crocifisso, l’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Municipale rendono note le disposizioni necessarie a garantire la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento delle manifestazioni. Per consentire le operazioni di accensione dei fuochi artificiali presso il Monte Caputo e tutelare l’incolumità dei numerosi fedeli e visitatori attesi, è stata emessa ordinanza che prevede le seguenti limitazioni al traffico in Via Regione Siciliana, dall’intersezione con via Vicinale San Martino fino all’intersezione con la Salita Badiella (area di accensione fuochi). La fascia oraria interessata va dalle ore 15:00 di domenica 3 maggio 2026 fino alle ore 01:00 di lunedì 4 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, via Regione Siciliana chiusa dalle 15 di domani per i fuochi d’artificio della festa del SS Crocifisso

Notizie correlate

Monreale, stasera l’accensione delle luminarie per il 400° della Festa del SS. CrocifissoMONREALE – Questa sera, alle 22 il via all’accensione delle spettacolari luminarie artistiche in via Roma e per le vie della città, inaugurando...

Festa del SS Crocifisso, Monreale celebra 4 secoli di storia con un logo specialeMonreale celebra un traguardo storico: il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mobilità, Regione autorizza prolungamento linea 389 Amat a Monreale; Ad un anno dalla strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime; Linea 389 Amat prolungata fino a Monreale: la Regione Siciliana firma l'autorizzazione; Sicilia: Regione autorizza prolungamento linea 389 Amat a Monreale.

Regione, ok al prolungamento della linea Amat 389 a MonrealePALERMO – Migliorare i collegamenti in bus tra Palermo e Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la Regione Siciliana ha autorizzato il prolungamento della linea u ... livesicilia.it

Sicilia: Regione autorizza prolungamento linea 389 Amat a Monreale(FERPRESS) – Palermo, 28 APR – Migliorare i collegamenti in bus tra Palermo e Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la Regione Siciliana ha autorizzato il prolun ... ferpress.it

1 La #RegioneSiciliana celebra il Primo Maggio riconoscendo il valore del #lavoro come fondamento della dignità, della libertà e della crescita della comunità. Un impegno quotidiano per promuovere diritti, sicurezza e opportunità, sostenendo lavoratrici e - facebook.com facebook

Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, ha incontrato oggi a #Palermo, a Palazzo d'Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di #Monreale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf x.com