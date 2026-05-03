Festa della scuola con l’Avis

Da oggi fino a domenica 3 maggio si svolge la Festa della Scuola, alla quale partecipa anche l’Avis. La sezione locale sarà presente durante l’evento, che coinvolge diverse attività e iniziative rivolte agli studenti e alla comunità. La manifestazione si svolge in vari spazi all’interno del complesso scolastico e prevede momenti di intrattenimento, informazione e sensibilizzazione sulla donazione di sangue.

L’Avis parteciperà alla Festa della Scuola in programma da oggi a domenica 3 maggio. La sezione comunale di Ascoli parteciperà con diverse iniziative, a partire dal progetto "L’Avis non resta in silenzio – stop alla violenza contro le donne", che, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha visto l’associazione relazionarsi con gli studenti di diversi Istituti Superiori ascolani (Liceo Scientifico Orsini; Itt Fermi, Ipsia Sacconi, Itc Umberto I, Iis Mazzocchi, Liceo delle Scienze Umane Trebbiani). Parte del materiale realizzato dai ragazzi continuerà a vivere in nuove forme: una selezione dei messaggi raccolti nei post-it, infatti, sarà esposta presso la Bottega del Terzo Settore e, in formato digitale, proiettata al Chiosco Olimpia Express in piazza Simonetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della scuola con l’Avis LA DIRETTRICE LORY SCOPRE LA LADRA Notizie correlate Leggi anche: Parco della poesia in dialetto massese. Festa con gli alunni della scuola’Collodi’ Avis, 766 donazioni e torna la festa d’estateNella sede sociale di via Battisti a San Piero in Bagno ha avuto luogo l’assemblea annuale della sezione comunale Avis. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della scuola con l’Avis; Festa della Scuola 2026; Festa del Grazie 2026; Erice celebra la Festa della Primavera al nido comunale Laura Bassi. Scoperta la nuova insegna della struttura. Ascoli Piceno, a maggio torna l'imperdibile appuntamento con la Festa della Scuola. L'assessore Ferretti: ''Creare una comunità educante per i giovani''Torna la Festa della scuola. Un’intera settimana in cui docenti, famiglie, studenti, associazioni ed enti potranno dialogare e confrontarsi, all’interno di un ampio programma di iniziative. Dal 3 al ... picenotime.it Dialogo tra docenti famiglie e istituzioni, ad Ascoli Piceno la Festa della ScuolaTorna ad Ascoli Piceno la Festa della scuola, un'intera settimana, dal 3 al 10 maggio, in cui docenti, famiglie, studenti, associazioni ed enti potranno dialogare e confrontarsi, all'interno di un a ... ansa.it Fra una settimana esatta sarà la festa della mamma e io oggi mi sono portato avanti con le grandi manovre e guardate cosa ho regalato alla mia Asia, una meravigliosa orchidea Per gli auguri ci sentiamo settimana prossima Ciao amici, a domani!!!! - facebook.com facebook Celebriamo la Festa della Liberazione. “Il 25 aprile è libertà.” La liberazione dell’Italia ha segnato la fine del fascismo e l’inizio della democrazia. Un impegno che vive ancora: mai più odio, mai più dittature in Europa. x.com