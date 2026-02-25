Avis 766 donazioni e torna la festa d’estate

Un aumento delle donazioni ha spinto la sezione Avis di San Piero in Bagno a organizzare di nuovo la festa d’estate. Durante l’assemblea, i volontari hanno confermato 766 donazioni, un record rispetto agli anni passati. La sede di via Battisti si è riempita di persone che vogliono sostenere la causa e condividere momenti di festa. La partecipazione crescente dimostra l’impegno della comunità locale nel promuovere la solidarietà. La prossima iniziativa è già in programma.

Nella sede sociale di via Battisti a San Piero in Bagno ha avuto luogo l' assemblea annuale della sezione comunale Avis. "Si è trattato di un importante momento di incontro e condivisione per tutta l'associazione – dice il presidente Giuseppe Pretolani –. Un risultato che ci rende orgogliosi e ci dà ancora più motivazione per continuare. Grazie a tutti i partecipanti, simpatizzanti e soci donatori, per l'impegno e per il loro gesto solidale, così prezioso per la comunità. Continuiamo insieme su questa strada, con l'obiettivo di mantenere i nostri donatori e coinvolgerne sempre nuovi. Un ringraziamento speciale anche a 'Lo Gnomo Goloso' per il buonissimo buffet".

