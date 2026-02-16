Gli stipendi d' oro di cinque banchieri italiani | più di 33 milioni per questi amministratori delegati

Cinque amministratori delegati di banche italiane hanno ricevuto stipendi superiori ai 33 milioni di euro ciascuno, un dato che fa discutere. Questa cifra deriva dai profitti record delle banche, che hanno registrato un anno molto positivo, con utili in crescita e titoli in Borsa che hanno toccato livelli mai visti prima. Uno di questi banchieri ha ottenuto un bonus di oltre 10 milioni, grazie ai risultati eccezionali delle sue filiali.

È stato un anno più che positivo per le banche italiane e statunitensi. Gli utili volano e, in molti casi, i titoli in Borsa hanno fatto registrare quotazioni record. Di conseguenza, anche i rispettivi amministratori delegati non possono che sorridere: le loro buste paga riflettono l'ottimo andamento dei loro istituti. In attesa dei conti sul 2025, l'ultimo dato disponibile - riferito al 2024 - ci dice che i banchieri italiani hanno accumulato oltre 33 milioni di euro in compensi, considerando le parti fisse e variabili.