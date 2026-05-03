Durante il Gran Premio di Miami, Charles Leclerc si è classificato sesto, dopo aver subito un testacoda negli ultimi giri che gli ha fatto perdere diverse posizioni. Al termine della corsa, il pilota ha commentato che quanto accaduto durante la gara non era accettabile, evidenziando l'episodio come un momento negativo della sua prestazione. La gara si è conclusa con una posizione che non rispecchia le aspettative del pilota.

Si conclude con una beffa il Gran Premio di Miami di Charles Leclerc, che chiude solamente sesto dopo un testacoda nel finale che gli costa diverse posizioni. Queste le parole del pilota monegasco dopo la gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, senti Leclerc: "Quello che ho fatto è inaccettabile"

F1 Bahrain Test - Leclerc BRUCIA tutti in partenza!

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