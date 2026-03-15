Le nuove divise di Charles Leclerc ed Lewis Hamilton per il GP di Cina vanno ben oltre il rosso fino al viola
Per il Gran Premio di Cina del 2026, le divise di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state modificate, includendo tonalità che vanno oltre il classico rosso, arrivando fino al viola. La scelta dei colori si collega simbolicamente all'anno del Cavallo di fuoco e al collegamento con il colore del Cavallino rosso, creando un collegamento visivo tra simbolismo e tradizione.
In Cina il 2026 è l'anno del Cavallo di fuoco. E dal Cavallo di fuoco al Cavallino rosso è un attimo. In occasione del Gran Premio di Shanghai, domenica 15 marzo, PUMA e Ferrari hanno lanciato per la nuovissima capsule collection PUMA Scuderia Ferrari HP CHN GP PACK, che comprende felpa, t-shirt e cappellini. La particolarità sta nel colore, perché oltre al rosso, immancabile per storia e tradizione, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono avvolti dal blu che vira verso il viola. Leclerc Hamilton China collection.jpg. Courtesy of PUMA press office «Il viola è stato storicamente associato alla nobiltà e all'autorità imperiale in Cina. Il Deep... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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