Per il Gran Premio di Cina del 2026, le divise di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state modificate, includendo tonalità che vanno oltre il classico rosso, arrivando fino al viola. La scelta dei colori si collega simbolicamente all'anno del Cavallo di fuoco e al collegamento con il colore del Cavallino rosso, creando un collegamento visivo tra simbolismo e tradizione.

In Cina il 2026 è l'anno del Cavallo di fuoco. E dal Cavallo di fuoco al Cavallino rosso è un attimo. In occasione del Gran Premio di Shanghai, domenica 15 marzo, PUMA e Ferrari hanno lanciato per la nuovissima capsule collection PUMA Scuderia Ferrari HP CHN GP PACK, che comprende felpa, t-shirt e cappellini. La particolarità sta nel colore, perché oltre al rosso, immancabile per storia e tradizione, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono avvolti dal blu che vira verso il viola. Leclerc Hamilton China collection.jpg. Courtesy of PUMA press office «Il viola è stato storicamente associato alla nobiltà e all'autorità imperiale in Cina. Il Deep... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove divise di Charles Leclerc ed Lewis Hamilton per il GP di Cina vanno ben oltre il rosso, fino al viola

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