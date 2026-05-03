Ferrari 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A maggio 2026, Ferrari ha annunciato nuovi modelli, tra cui la 849 Testarossa, che sostituisce la tradizione delle vetture con motore V12, con un prezzo di circa 561.200 euro. Parallelamente, è stata presentata anche la Amalfi, con un costo di circa 240.000 euro. Questi aggiornamenti fanno parte delle nuove proposte della casa automobilistica, che ha reso noti anche i prezzi e le caratteristiche di ciascun modello.

Aggiornato 3 maggio 2026: Ferrari ha presentato la 849 Testarossa (561.200€) come erede della famiglia 12cilindri, e la Amalfi (240.000€) come nuova GT 2+2 succeditrice della Roma. La Purosangue (390.000€) resta il SUV iconico del Cavallino, mentre la versione 100% elettrica Ferrari Elettrica è confermata per fine 2026. Ferrari è il marchio supercar italiano per definizione, fondato da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello, dove ancora oggi vengono prodotte tutte le vetture (Stabilimento di Maranello, Modena). La gamma 2026 si articola su quattro pilastri: GT (Roma, Amalfi), supercar V6 ibride (296 GTBGTS), V12 puri (12Cilindri, 849 Testarossa) e SUV (Purosangue).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it FERRARI PIÙ AVANTI DI TUTTIMODALITÀ X NEI TEST! E NEWS PAZZESCHE Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: NBA Draft NBA 2026: Francesco Ferrari nella early list insieme a Luigi Suigo, le statistiche della stagione · Basket; Ferrari, tutte le novità portate al GP Miami: è quasi una SF-26 'B'. L'ANALISI; Classifica piloti e costruttori: Kimi Antonelli in vetta, +7 su Russell; Spettacolo di Ferrari al Mugello con il primo appuntamento 2026 del Club Competizioni GT. Evoluzione Ferrari: ecco che Rosse vedremo a Miami dopo i cambiamentiIl mese di stop ha permesso alla scuderia di Maranello di apportare molte modifiche alle monoposto scese in pista nei primi tre GP stagionali ... gazzetta.it F1 Miami Qualifiche 2026 LIVE: Ferrari sfida McLaren per la poleLe qualifiche Live del GP di Miami 2026 si preannunciano decisive dopo una Sprint equilibrata. Ferrari e McLaren si giocano la pole, con Red Bull in crescita e Mercedes in difficoltà.ContentsFerrari a ... newsf1.it Piove, e la papera galleggia a Miami. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE facebook Fernando Alonso punzecchia la Ferrari in vista del GP di Miami: “Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato, hanno un vantaggio” - x.com