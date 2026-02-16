Sicurezza stradale allarmi visivi a terra dai semafori | Dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la sicurezza

Un incidente tra due veicoli ha messo in evidenza il problema della sicurezza ai semafori: i segnali visivi a terra potrebbero aiutare a prevenire incidenti. Il Comune sta valutando l’installazione di luci di avvertimento sui marciapiedi vicino agli incroci più pericolosi, come quello di via Roma. Questa iniziativa mira a rendere più visibili i segnali di stop, specialmente di notte o in condizioni di scarsa visibilità. I residenti sperano che questa misura venga adottata presto per ridurre i rischi per pedoni e automobilisti.

L'associazione Pedoni e Vittime della Strada si schiera a supporto della sperimentazione proposta da Azione nel municipio tredici per quanto riguarda i fasci di luce negli impianti semaforici "Speriamo che venga presa in considerazione. Noi appoggeremo questa sperimentazione che può portare benefici alla sicurezza stradale". Parla così Sergio Toscano presidente dell'associazione Pedoni e Vittime della Strada in merito alla mozione presentata da Azione nel municipio XIII che prevede l'installazione di allarmi visivi per la sicurezza dei pedoni. La proposta portata avanti da Claudia Finelli (consigliera Azione nell'Aurelio) consiste nell'installazione negli impianti semaforici di dispositivi di illuminazioni.