A Ferrara, otto associazioni hanno costituito un collettivo denominato No baldunara per affrontare il problema del rumore nel centro storico. La loro iniziativa nasce dall'esigenza di ridurre l'inquinamento acustico che interessa le aree più centrali della città. La questione legata all'inquinamento si collega anche alla tutela del patrimonio UNESCO, che richiede attenzione alla qualità della vita e alla conservazione dell’ambiente urbano.

? Cosa scoprirai Quali otto associazioni si sono unite contro il rumore in centro?. Come influisce l'inquinamento acustico sulla tutela UNESCO di Ferrara?. Perché i residenti chiedono di spostare i grandi eventi fuori città?. Chi dovrà decidere tra la movida e la vivibilità dei quartieri?.? In Breve Otto associazioni civiche guidate da Umanità coordinano la mobilitazione cittadina.. Oltre duemila firme chiedono verifica Unesco per tutela del patrimonio urbano.. Proposte prevedono spostamento grandi raduni in aree diverse dal centro storico.. Critiche riguardano inquinamento acustico e luminoso in zone come Piazza Ariostea.. Otto realtà civiche si uniscono a Ferrara per dare vita al collettivo No baldunara!, lanciando una sfida aperta all’amministrazione comunale riguardo alla gestione degli eventi nel centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara: nasce il collettivo No baldunara! contro il rumore in centro

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