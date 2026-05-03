Il pilota spagnolo ha commentato che la Ferrari avrebbe svolto test illimitati con Pirelli sul bagnato, sostenendo che questa situazione le conferisce un vantaggio nella preparazione. La stagione di Alonso con l’Aston Martin si è rivelata difficile, con problemi di affidabilità e prestazioni che ne hanno condizionato le gare. Nonostante le difficoltà, il campione cerca di mantenere un atteggiamento positivo, anche se le sue parole fanno riflettere sulle differenze di strategia tra i team.

Fernando Alonso sta vivendo una stagione estremamente complicata con Aston Martin in F1. Problemi di affidabilità e carenze prestazionali continuano a condizionare la vettura britannica, costringendo il due volte campione del mondo a fare buon viso a cattivo gioco. Resta però un dato costante: quando c’è da punzecchiare la Ferrari, lo spagnolo non si tira mai indietro. Intervenuto ai microfoni della stampa iberica, Alonso ha infatti puntato il dito contro quello che, a suo dire, sarebbe un rapporto privilegiato tra la scuderia di Maranello e Pirelli. Il tema nasce in vista della gara di Miami, dove sono previste condizioni di bagnato che metteranno alla prova i team su un asfalto insidioso e poco conosciuto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fernando Alonso punzecchia la Ferrari in vista del GP di Miami: “Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato, hanno un vantaggio”

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