F1 Lewis Hamilton in pista a Fiorano per due giornate di test Pirelli sul bagnato con la SF-26

Lewis Hamilton ha partecipato a due giornate consecutive di test a Fiorano, dedicandosi allo sviluppo delle gomme full wet con la SF-26. La seconda giornata di attività in pista si è svolta ieri, con il pilota impegnato nelle prove sui tracciati bagnati. I test sono stati organizzati da Pirelli e hanno coinvolto il pilota e la squadra tecnica per valutare le prestazioni degli pneumatici in condizioni di pioggia.

Seconda giornata consecutiva di attività in pista a Fiorano per Lewis Hamilton, impegnato nei test Pirelli per lo sviluppo delle gomme full wet. Il fornitore unico di pneumatici in Formula Uno avrebbe infatti espresso la preferenza di utilizzare lo stesso pilota anche nel day-2 per avere un back più indicativo e mantenere lo stesso metro di giudizio nella valutazione della varie soluzioni sperimentali. Il sette volte campione del mondo aveva percorso ieri 142 giri sul circuito di proprietà del Cavallino al volante della SF-26 per un totale di 423 chilometri accumulati sia al mattino che nel primo pomeriggio provando diverse configurazioni di pneumatici full wet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton in pista a Fiorano per due giornate di test Pirelli sul bagnato con la SF-26 Test dei pneumatici Pirelli, la Ferrari in pista a Fiorano con Lewis Hamilton /LE FOTOIl rombo del motore Ferrari di Formula 1 è tornato a risuonare sul circuito di Fiorano nel corso della giornata di oggi. Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26: test a FioranoAGI - La Ferrari ha presentato la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è... Temi più discussi: F1 | Ferrari: la sorpresa nei test bagnati Pirelli a Fiorano è Lewis Hamilton; F1 - Ferrari, su Lewis Hamilton il giudizio è sospeso; Test Ferrari a Fiorano: c'è Hamilton in pista; Hamilton, drift a Tokyo su una icona Ferrari. F1, Lewis Hamilton in pista a Fiorano per due giornate di test Pirelli sul bagnato con la SF-26Seconda giornata consecutiva di attività in pista a Fiorano per Lewis Hamilton, impegnato nei test Pirelli per lo sviluppo delle gomme full wet. Il ... oasport.it F1, test Ferrari a Fiorano: Hamilton in pista con gomme da bagnato. VideoA sorpresa, Lewis Hamilton è sceso in pista a Fiorano nella prima giornata di test Pirelli sul bagnato. Un segnale importante per il sette volte campione del mondo, sempre più coinvolto nel progetto-M ... sport.sky.it 9:08 è Lewis Hamilton a scendere in pista per questa seconda giornata di test. Sara Cerini x Motor Paddock 365 #f1 #scuderiaferrari #lewishamilton #motorpaddock365 - facebook.com facebook Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E' la top 4 dei migliori piloti di sempre di F1 per Lando Norris. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com