Fernando Alonso punzecchia la Ferrari | Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato hanno un vantaggio

Fernando Alonso ha commentato la situazione della Ferrari, affermando che la scuderia italiana effettua test illimitati con Pirelli sul bagnato, sostenendo che questo le conferisce un vantaggio rispetto alle altre squadre. Nel frattempo, il pilota spagnolo sta affrontando una stagione difficile con la sua attuale squadra, a causa di problemi di affidabilità e di prestazioni della vettura. Alonso cerca di mantenere il sorriso di fronte alle difficoltà, mentre la competizione in Formula 1 si fa sempre più intensa.

Fernando Alonso sta vivendo una stagione estremamente complicata con Aston Martin in F1. Problemi di affidabilità e carenze prestazionali continuano a condizionare la vettura britannica, costringendo il due volte campione del mondo a fare buon viso a cattivo gioco. Resta però un dato costante: quando c’è da punzecchiare la Ferrari, lo spagnolo non si tira mai indietro. Intervenuto ai microfoni della stampa iberica, Alonso ha infatti puntato il dito contro quello che, a suo dire, sarebbe un rapporto privilegiato tra la scuderia di Maranello e Pirelli. Il tema nasce in vista della gara di Miami, dove sono previste condizioni di bagnato che metteranno alla prova i team su un asfalto insidioso e poco conosciuto.🔗 Leggi su Oasport.it

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