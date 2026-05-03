Fernando Alonso in contatto con piloti di F1 per collaborazioni al di fuori del campionato

Fernando Alonso ha avviato contatti con altri piloti di Formula 1 per discutere di possibili collaborazioni che si svolgerebbero al di fuori del campionato ufficiale. Le conversazioni riguardano progetti e iniziative che coinvolgono il mondo delle corse e potrebbero portare a future partnership tra piloti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità o sui soggetti coinvolti in queste trattative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fernando Alonso, pilota spagnolo di Formula 1, non ha ancora definito se continuerà la sua carriera nel campionato oltre il 2026. Nonostante le incertezze legate al suo contratto con l’Aston Martin, il campione ha già alcune idee e opzioni in mente, che potrebbero portarlo a riunirsi con volti noti del mondo della F1. Alonso, ora 44enne, sta per concludere il suo contratto con Aston Martin, che scade a fine stagione. Il contratto era stato siglato ad aprile 2024, durante una fase in cui il precedente accordo stava per terminare.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fernando Alonso in contatto con piloti di F1 per collaborazioni al di fuori del campionato. Notizie correlate F1, Fernando Alonso: “Vediamo la luce in fondo al tunnel, conosciamo la situazione”La situazione dell’Aston Martin all’inizio del Mondiale F1 2026 resta assolutamente sconcertante. Leggi anche: F1, Fernando Alonso guarda al bicchiere mezzo pieno: “Le vibrazioni sono ancora presenti ma almeno ho finito la gara” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: F1 | Aston Martin, che onta: è stata più lenta delle F2. Alonso: Vibrazioni minori, performance uguali; La Ferrari F40 lascia Fernando Alonso a piedi; Fernando Alonso lasciato a piedi dalla sua Ferrari F40; Gp Miami - Fernando Alonso: che bordate a Pirelli e Ferrari!. Fernando Alonso in contatto con piloti di F1 per collaborazioni al di fuori del campionato.Fernando Alonso, pilota spagnolo di Formula 1, non ha ancora definito se continuerà la sua carriera nel campionato oltre il 2026. Nonostante le incertezze legate al suo contratto con l’Aston Martin, i ... napolipiu.com Fernando Alonso rimane vago sul ritiro: Nel 2027? Se non sarò in F1 correrò la DakarFernando Alonso il prossimo 29 luglio spegnerà 45 candeline. Un'età tutto sommato giovanile per una persona normale. Molto meno per un pilota di Formula ... oasport.it Fernando Alonso accende il paddock… e tira una bordata diretta alla Ferrari. “Non sai mai cosa può succedere sul bagnato, sarà la prima volta con queste vetture in condizioni di pioggia”. Poi l’affondo del pilota Aston Martin: “Solo Ferrari ha questo lusso perc facebook Fernando Alonso punzecchia la Ferrari in vista del GP di Miami: “Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato, hanno un vantaggio” - x.com