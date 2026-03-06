All'inizio del campionato mondiale di Formula 1 2026, la squadra Aston Martin si trova in difficoltà con problemi che già si erano manifestati prima del Gran Premio d'Australia. Durante il primo giorno di prove libere, i problemi si sono accentuati, superando le aspettative. Il pilota della scuderia ha commentato che si vede una luce in fondo al tunnel e che si conosce meglio la situazione attuale.

La situazione dell’Aston Martin all’inizio del Mondiale F1 2026 resta assolutamente sconcertante. I problemi della scuderia britannica erano già noti alla vigilia del Gran Premio di Australia ma ciò che si è visto nel corso del primo venerdì della stagione ha addirittura superato le previsioni. La nuova AMR26 è riuscita a completare solo un numero limitato di giri nelle due sessioni di prove libere, confermando le clamorose complicazioni legate al motore Honda. Nonostante gli incredibili investimenti, compreso l’acquisto di Adrian Newey, l’Aston Martin rimane la scuderia più attardata in questo inizio di stagione, con numerosi problemi che non sembrano avere una facile risoluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Vediamo la luce in fondo al tunnel, conosciamo la situazione”

Per stessa ammissione dell'Aston Martin, la AMR26 non può percorrere più di 25 giri senza che Fernando Alonso e Lance Stroll incappino in serie conseguenze per via delle vibrazioni della power unit Honda. E allora com'è possibile che possa partecipare al - facebook.com facebook