Maxi condanna per lo scafista dei migranti sbarcati ad Ancona | 5 anni e 4 mesi per favoreggiamento all' immigrazione clandestina

Lo scafista coinvolto nello sbarco dei migranti ad Ancona ha ricevuto una condanna di 5 anni e 4 mesi di carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La decisione arriva dopo l’arresto effettuato dalla squadra mobile il 31 gennaio dello scorso anno, in seguito allo sbarco di migranti dalla Ocean Viking, nave della ONG Sos Mediterranee, al porto di Ancona. La sentenza si basa sull’accertamento delle sue responsabilità nel trasporto irregolare di persone.

E' un 37enne. Si era camuffato tra i passeggeri fingendosi uno di loro. A portarlo in carcere era stata la squadra mobile. Avrebbe traghettato i disperati dalle coste libiche fino alle acque internazionali ANCONA - Favoreggiamento all'immigrazione clandestina, condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione lo scafista arrestato dalla squadra mobile il 31 gennaio dello scorso anno, dopo lo sbarco al porto dorico di migranti dalla Ocean Viking, l'imbarcazione della Ong Sos Mediterranee. La sentenza è arrivata oggi al tribunale dorico, in abbreviato, davanti al giudice Alberto Pallucchini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Favoreggiamento immigrazione clandestina e documenti falsi, 14 arrestiL'arresto di 14 persone, tutte sospettate di favorire l'immigrazione clandestina e di usare documenti falsi, deriva da un'indagine approfondita.

Immigrazione clandestina, 14 arresti tra Italia e Francia per favoreggiamentoIl 16 febbraio 2026, le forze di polizia italiane e francesi hanno arrestato 14 persone coinvolte in un giro di immigrazione clandestina.

