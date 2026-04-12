Bologna Italiano sicuro | Vittoria meritata per quello che abbiamo fatto vedere Su Orsolini e Bernardeschi vi dico questo
Dopo la partita tra Bologna e Lecce, l’allenatore del Bologna ha commentato la prestazione della squadra, definendola una vittoria meritata in base a quanto mostrato sul campo. Ha parlato anche di alcune scelte di formazione, in particolare riguardo a Orsolini e Bernardeschi, senza entrare in dettagli tecnici. L’intervento è avvenuto ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale.
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