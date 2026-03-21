Maradona Jr sicuro | Napoli? Senza Conte sarebbe stata decimo Abbiamo avuto con mi papà Dio ma McTominay è Gesù

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maradona Jr ha commentato la stagione del Napoli, affermando che senza l’intervento di Conte la squadra sarebbe arrivata decima in classifica. Ha inoltre parlato del ruolo di suo padre, definendolo come una presenza divina, e ha paragonato McTominay a Gesù, sottolineando la sua importanza. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante una trasmissione televisiva dedicata al calcio napoletano.

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