Fenailp domani la presentazione dei Quadri Generali dell’Artigianato

Domani, nella Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, si terrà la presentazione dei “Quadri Generali dell’Artigianato in provincia di Salerno – Dal saper fare al saper innovare”. L’evento si svolgerà alle ore 10:00 e coinvolgerà rappresentanti del settore artigianale locale. Si tratta di un momento dedicato alla discussione sui principali aspetti e alle sfide del comparto artigianale in provincia.

Sarà la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno ad ospitare, lunedì 4 maggio, ore 10,00, i “Quadri Generali dell’Artigianato in provincia di Salerno – Dal saper fare al saper innovare”, un appuntamento che si conferma come uno dei momenti più significativi di riflessione e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

La ceramica di Vietri protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intanto la Fenailp Artigiani sulle indicazioni per i prodotti di artigianatoSi è tenuto ieri mattina a Roma, nel Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incontro dal titolo “Tutela dell’identità...

Leggi anche: Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: DOMENICO IANNACONE AI QUADRI GENERALI DELL’ARTIGIANATO; Salerno: Fenailp, presentazione Quadri Generali dell’Artigianato – Dal saper fare al saper innovare -.

Fenailp, domani la presentazione dei Quadri Generali dell’ArtigianatoUn evento che guarda avanti, mettendo al centro l’Artigianato 5.0 e il rapporto sempre più strategico tra formazione e lavoro, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, chiamate a interpre ... salernotoday.it

Salerno: Fenailp, presentazione Quadri Generali dell’Artigianato – Dal saper fare al saper innovareStampaSarà la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno ad ospitare, lunedì 4 maggio, ore 10,00, i Quadri Generali dell’Artigianato in provincia di Salerno – Dal saper fare al saper innovare ... salernonotizie.it

Salerno: Fenailp, presentazione “Quadri Generali dell’Artigianato – Dal saper fare al saper innovare” facebook