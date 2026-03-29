La ceramica di Vietri protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy intanto la Fenailp Artigiani sulle indicazioni per i prodotti di artigianato

Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro presso i Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla tutela dell’identità e alla formazione delle imprese ceramiche. L’evento, promosso dalla Scuola di Ceramica Vietrese e dal Comune di Vietri sul Mare, è stato realizzato in collaborazione con le Case e ha coinvolto rappresentanti del settore artigianale. Contestualmente, la Fenailp Artigiani ha divulgato le proprie indicazioni sui prodotti di artigianato.

Si è tenuto ieri mattina a Roma, nel Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incontro dal titolo “Tutela dell’identità e formazione per le imprese ceramiche” a cura della Scuola di Ceramica Vietrese, del Comune di Vietri sul Mare, ed in collaborazione con le Case del Made in Italy, la Regione Campania e la CNA Salerno. Un'occasione di assoluto valore per parlare di Vietri sul Mare e la sua ceramica, in ottica dell'imminente riconoscimento del marchio IGP - primato assoluto tra le attività “non-food” - per l'antica arte vietrese. L'incontro, diretto dalla coordinatrice di Case del Made... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La ceramica di Vietri protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intanto la Fenailp Artigiani sulle indicazioni per i prodotti di artigianato Articoli correlati La ceramica di Vietri sul Mare protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in ItalyTempo di lettura: 5 minutiSi è tenuto stamattina a Roma, nel Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’incontro dal... Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in ItalyAl link di seguito lo schema per la verifica dei prezzi applicati dai distributori pugliesi, è possibile peraltro la verifica per ciascun... Una selezione di notizie su Fenailp Artigiani La ceramica di Vietri sul Mare protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in ItalyStampaSi è tenuto stamattina a Roma, nel Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’incontro dal titolo Tutela dell’identità e formazione per le imprese ceramiche a cura ... salernonotizie.it Ceramica vietrese, Fenailp: «Una svolta per il futuro del settore»«L'introduzione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali è un passo fondamentale» ... msn.com