La rassegna teatrale Nidi da sentire al Pan Teatro | in scena Emanuela Trovato ed Emanuele Martorana
Domenica 8 marzo alle 18 al Pan Teatro di via La Marmora a Palermo si terrà il secondo appuntamento della rassegna teatrale
Domenica 8 marzo, alle 18, al Pan Teatro di via La Marmora a Palermo andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna teatrale "Nidi da sentire". Lo spettacolo mostrerà una restituzione pubblica del workshop "Le voci nude" unito a estratti del testo "La morte della Pizia", di Dürrenmatt, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Valmontone In Scena”. Pronta la rassegna Teatrale 2026 del Teatro Comunale. Cinque spettacoli a partire dal 22 FebbraioCronache Cittadine VALMONTONE — È pronta la Rassegna Teatrale 2026 “Valmontone In Scena” del Teatro Comunale.
Rassegna teatrale “Una poltrona per due” 2026, tutti gli spettacoli al Piccolo TeatroBiglietti e Prevendite: Biglietti euro 10, ridotti euro 9, associati euro 8 (oltre diritti di prevendita).
Una selezione di notizie su La rassegna teatrale Nidi da sentire al....
Discussioni sull' argomento #ioleggoperchéLab-nidi, indagine e confronto sulle pratiche di lettura 0-3 anni; Teatrino Groggia: domenica 1 marzo va in scena lo spettacolo dedicato ai più piccoli Prendere il volo; Successo per lo spettacolo dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia a Marene; Federico Buffa a Bitritto con lo spettacolo su Kobe Bryant, Otto Infinito. Vita e morte di un Mamba.
Tre i nuovi nidi da settembre 2026 Procedura di iscrizione, scadenze, Isee - facebook.com facebook