Federico Russo, conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva, lavora attualmente come commesso. In un’intervista, ha spiegato che questa scelta deriva dalla necessità di sostenersi economicamente, affrontando le difficoltà legate alla precarietà nel settore dello spettacolo. Russo ha anche parlato della passione per il suo lavoro e dell’importanza di avere un’occupazione stabile, anche se diversa dal suo percorso artistico.

Federico Russo, noto per il ruolo ne I Cesaroni, racconta perché oggi lavora anche come commesso. Tra precarietà e passione, l’attore svela la realtà dietro il mondo dello spettacolo. Leggi anche: I Cesaroni sono un flop totale? Parla Claudio Amendola e spiazza tutti: ecco le sue parole schiette Per i molti il mondo dello spettacolo è spesso percepito come affascinante e privilegiato. In effetti, dietro le luci dei riflettori si nasconde una realtà ben più complessa. A raccontarlo è Federico Russo, noto al grande pubblico per il ruolo di Mimmo nell’iconica serie televisiva I Cesaroni, che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione per una scelta di vita che ha sorpreso molti.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Federico Russo, il “piccolo” Mimmo de I Cesaroni, fa il commesso: ecco il motivo di questo lavoro “normale”

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No solo recitazione: nella vita di Federico Russo de I Cesaroni ci sono anche altri lavori. Ecco cosa ha detto l'attore che interpreta Mimmo - facebook.com facebook

Federico Russo guarda al successo de I Cesaroni con grande equilibrio e senza rimpianti. Nonostante la popolarità arrivata in giovanissima età, l’attore assicura di aver vissuto un’adolescenza serena e assolutamente ordinaria. Ospite della terza edizione del x.com