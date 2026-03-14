All’esordio in F1 si schiantò ora Antonelli è nella storia | è il più giovane poleman di sempre e fa sognare l’Italia Voglio vincere

Alla sua prima gara in Formula 1, Antonelli si schiantò, ma oggi entra nella storia come il più giovane poleman di sempre e fa sognare l’Italia. In un settore dove i primati italiani sono rari, questa impresa ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Antonelli ha dichiarato di voler vincere, lasciando trasparire determinazione e ambizione. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati italiani di motorsport.

L’Italia ha fatto colazione con la storia. Perché in uno sport tendenzialmente avaro di primati per gli atleti italiani, ora ne vanta uno bellissimo. Kimi Andrea Antonelli è diventato il pilota più giovane in 77 stagioni di Formula 1 a conquistare una pole position a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni. Battuto il primato di Sebastian Vettel che durava da 18 anni (Monza 2008), uno in meno rispetto all’ultima italiana di Giancarlo Fisichella in Belgio nel 2009. Ma non c’è molto da stupirsi perché Antonelli è sempre stato un campione di precocità. Nel 2021 Mercedes lo ha inserito nel suo programma junior annunciandolo con la descrizione ben precisa (e lungimirante) “ our future star ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - All’esordio in F1 si schiantò, ora Antonelli è nella storia: è il più giovane poleman di sempre e fa sognare l’Italia. “Voglio vincere” Articoli correlati Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. "Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podio"Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 C’è un nuovo nome... Leggi anche: Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre in F1: chi è l'asso italiano della Mercedes F1, GP d'Australia: incidente per Kimi Antonelli (Mercedes) alla fine dell prove libere 3, pilota ok Contenuti e approfondimenti su All'esordio in F1 si schiantò ora... Temi più discussi: Kimi, atto secondo: buon inizio a Melbourne; F1 | Antonelli: Le partenze Ferrari? Noi abbiamo puntato sull'efficienza; Ferrari in testa per metà gara, ma vince Russell su Antonelli: 3° Leclerc; Andrea Kimi Antonelli sorride: Ottimo esordio, la macchina è eccellente! Peccato per la pessima partenza…. Kimi Antonelli fa la storia F1, prima pole in carriera! GP Cina: dove partono Leclerc e HamiltonIl pilota romagnolo, a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventa il poleman più giovane e riporta l'Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni ... tuttosport.com F1: in Cina la prima pole di Antonelli, il più giovane di sempre?6O?S?+??q^o??R???r??q?U???q?q?nu001f??VGr?u0016?u001bu0017????>??u0015+9?F??u000fu000f??8????b?:?H$?u0003u0011???X\@p}u001ek??????eB?u0019Wx?u001bI??Hu001c? u000eYu0010?C$??@?u0015zM?u0016u0017u0013u ... ansa.it Una storica prima pole per Kimi Antonelli, che partirà dalla prima casella in griglia nel Gp della Cina. Il pilota azzurro la celebra sui social e non si pone limiti: “La prima dell’anno, continuiamo a spingere!” - facebook.com facebook Quando nel 2009 l'ultimo italiano conquistava una pole position in #F1 Kimi #Antonelli aveva 3 anni appena compiuti! Oggi, 16 anni e 1/2 dopo quel crono di Giancarlo #Fisichella, non solo conquista la pole, ma diventa il più giovane della storia ad averlo fatto x.com