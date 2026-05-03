Federico Dimarco, giocatore dell’Inter, ha contribuito alla conquista dello scudetto e la sua società ha registrato ancora un risultato positivo. La sua stagione sportiva coincide con un periodo di stabilità economica per la società, che ha mantenuto il segno più anche nel primo semestre del 2026. Il difensore ha ottenuto successi sia in campo sia come imprenditore, dimostrando continuità tra le sue attività sportive e imprenditoriali.

Uno scudetto in arrivo e un’annata in positivo anche sul fronte imprenditoriale. Federico Dimarco, terzino sinistro dell’Inter, può dirsi davvero soddisfatto del suo 2025 e di questa prima parte del 2026. Dimenticata la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e lo scudetto perso all’ultima giornata contro il Napoli, il nerazzurro si è riscattato sul campo conquistando la serie A 2025 2026 ed entrando nella storia del campionato per il maggior numero di assist forniti in una stagione. Non solo calcio però, perché anche la sua società, Dimash srl, ha ottenuto risultati davvero positivi. Cosa fa la Dimash Srl. La società ha sede a Milano, nella zona di Porta Romana e l’attività principale riguarda la gestione dell’immagine pubblica e delle attività di comunicazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Federico Dimarco, non solo scudetto con l’Inter: la sua società ancora in utile

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