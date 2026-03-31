Dimarco Scudetto e poi rinnovo? La società ha già deciso come muoversi

L'Inter ha in programma di rinnovare il contratto di Federico Dimarco, considerato uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Dopo aver avuto una stagione positiva, l’azienda ha già deciso come procedere per rafforzare ulteriormente il legame con il difensore. La società intende assicurarsi la presenza di Dimarco anche nelle future competizioni, riconfermando il suo ruolo nel progetto della squadra.

L’ Inter è pronta a blindare uno dei suoi simboli più autentici: Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, protagonista di una stagione formidabile, è destinato a ricevere un meritato riconoscimento per il suo rendimento costante e il profondo legame con i colori del club. Sebbene l’attuale accordo scada nel 2027, la dirigenza di Viale della Liberazione ha già messo in agenda un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio, premiando la centralità di un giocatore che incarna perfettamente il DNA interista. Il percorso di crescita di Dimarco ha toccato vette altissime sotto la gestione tecnica attuale. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’apporto dello staff lo ha spinto verso “ un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico “, permettendogli di archiviare definitivamente le delusioni del passato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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