Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter | Non è un match point mancano ancora 33 punti per lo scudetto

Dopo la partita tra Inter e Lecce, i giocatori Chivu e Dimarco hanno commentato il prossimo derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Entrambi hanno precisato che non si tratta di un match decisivo, sottolineando che mancano ancora 33 punti per lo scudetto. Le loro parole sono state pronunciate alla fine del confronto con il Lecce.

Nella giornata di ieri (28 febbraio), l'Inter ha sconfitto il Lecce per 2-0. Grazie alla vittoria di San Siro, i nerazzurri hanno allungato a +13 sul Milan, in attesa del risultato del match di Cremona, in programma oggi alle 12:30. Domenica 8 marzo si giocherà il derby di Milano: un potenziale match point per la lotta scudetto. Nel post partita di Inter-Lecce, Chivu e Dimarco hanno parlato in vista del derby contro il Milan previsto per la prossima giornata. Ecco, di seguito, le loro dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. Chivu: "Noi trattiamo le partite tutte allo stesso modo. Ma lo scudetto non è vinto e mancano ancora 33 punti: dobbiamo continuare a marciare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

