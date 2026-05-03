Fede e servizio | l’equilibrio tra carità e annuncio del Vangelo

In un contesto in cui si cerca di bilanciare il servizio ai bisognosi con la diffusione del Vangelo, si evidenzia come alcune comunità abbiano nominato sette uomini responsabili della gestione quotidiana delle opere di carità. Questa scelta mira a garantire che l’assistenza non sovrasti l’annuncio della fede, mantenendo un equilibrio tra azione sociale e proclamazione religiosa. La figura di questi incaricati rappresenta un tentativo di organizzare le attività di aiuto senza compromettere il messaggio spirituale.

? Cosa scoprirai Come evitare che l'assistenza ai bisognosi soffochi l'annuncio del Vangelo?. Chi sono i sette uomini incaricati di gestire i servizi quotidiani?. Come può ogni singolo fedele diventare una pietra viva della comunità?. Perché la gestione dei ministeri parrocchiali influenza la crescita della missione?.? In Breve Passaggio tra servizio e annuncio basato sulla scelta dei sette uomini negli Atti.. Identità dei fedeli come pietre vive secondo la lettera di Pietro 2,4-8.. Liturgia e carità integrano la missione parrocchiale nella celebrazione del 3 maggio 2026.. La quinta domenica di Pasqua dell’anno A, celebrata il 3 maggio 2026, definisce i nuovi equilibri tra servizio comunitario e fedeltà al messaggio del Risorto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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