Il Vangelo del 19 marzo 2026 racconta il percorso di Giuseppe, che affronta dubbi e incertezze mentre si prepara a prendere decisioni importanti. La riflessione proposta da don Luigi Maria Epicoco invita a meditare sulla figura di Giuseppe, uomo che si mostra coraggioso e fedele nel momento di difficoltà. La giornata si apre con questa meditazione sulla sua determinazione e fiducia.

Meditiamo il Vangelo del 19 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Durante una nottata difficile, Giuseppe, pieno di dubbi, prende una decisione che cambierò per sempre la storia. Nonostante le paure, prevale la fede radicale. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 19 marzo 2026: il coraggio di Giuseppe, tra dubbi e fede

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