Vangelo del 21 marzo 2026 | tra fede e pregiudizio

Il Vangelo del 21 marzo 2026, letto durante la giornata, viene presentato da don Luigi Maria Epicoco. La riflessione si concentra sulla relazione tra fede e pregiudizio, invitando i fedeli a meditare sulla Parola del Signore. Questo testo viene condiviso come spunto di riflessione quotidiana, offrendo ai lettori un’occasione per approfondire il proprio percorso spirituale.

Meditiamo il Vangelo del 21 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi emergono due note preponderanti che caratterizzano l’essere umano: di fronte alla verità, decidere di trincerarsi nel pregiudizio oppure aprirsi all’ascolto, in tutta la sua essenza e autenticità. Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 7,40-53 In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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