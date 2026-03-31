Brisbane Roar FC-Sydney FC giovedì 02 aprile 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 2 aprile 2026 alle ore 12:00 si disputa la partita tra Brisbane Roar FC e Sydney FC. Questa giornata segna il debutto in panchina di Kisnorbo con il club di Sydney, che ha deciso di affidargli la guida tecnica dopo una serie di risultati negativi. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote sul risultato sono disponibili presso i bookmaker.

Dopo alcuni risultati negativi il Sydney FC ha deciso di chiamare in panchina Kisnorbo che fa il suo debutto quest’oggi sul campo del Brisbane Roar FC. I roars hanno fatto appena 3 punti nelle ultime 8 partite scivolando nei bassifondi della classifica e sono a 4 punti dal sesto posto. Il digiuno in casa dura dal 28 novembre scorso, ultima vittoria interna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brisbane Roar FC-Sydney FC (giovedì 02 aprile 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Melbourne City-Brisbane Roar FC (martedì 06 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni, quote, pronosticiDodicesimo turno di A-League australiana con i campioni uscenti del Melbourne City impegnati in casa contro il Brisbane Roar FC. Melbourne City-Brisbane Roar FC (martedì 06 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiDodicesimo turno di A-League australiana con i campioni uscenti del Melbourne City impegnati in casa contro il Brisbane Roar FC. Aggiornamenti e notizie su Brisbane Roar Discussioni sull' argomento Live Western Sydney Wanderers FC - Melbourne City FC - Ninja A-League: Punteggi & Highlights Calcio - 22/03/2026; Ninja A-League - Women Risultati di oggi - Calcio. 'Roarcelona' versus Sydney FC - Will the Sky Blues become the A-League's greatest team?Sydney FC have already created history this season but they have a chance to surpass the greatest A-League side - Brisbane Roar's 2010-11 edition - over the final three rounds. The debate over where ... goal.com Roar goalkeeper Dean Bouzanis says Brisbane is ‘ready for the battle’ with Sydney FCBrisbane Roar and Sydney FC are set to clash for the first time since their pre-season trial was abandoned early due to aggressive play that shocked the referee. Due to another example of bizarre ... skynews.com.au Dopo essere state definite “traditrici” da Teheran, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh restano in Australia e si allenano con il Brisbane Roar protette da governo e iraniani della diaspora - facebook.com facebook