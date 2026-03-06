FC 26 SBC Eroi FUT Birthday | Mario Mandžuki? 89 – Il ritorno di Super Mario!

Nel nuovo evento di FUT Birthday, la carta di Mario Mandžuki? con valutazione 89 è tornata a far parlare di sé. La sua presenza nel pacchetto FC 26 SBC Eroi rappresenta un momento di grande attenzione per i giocatori, desiderosi di aggiungere un’icona del calcio alla propria squadra. La community sta seguendo con interesse le modalità di ottenimento e le novità legate a questa carta speciale.

Le celebrazioni del compleanno di Ultimate Team portano con sé una delle carte più attese e amate dalla community: Mario Mandžuki?. L'ex attaccante di Juventus e Bayern Monaco torna in versione Eroe FUT Birthday, con un upgrade mostruoso che lo trasforma in una forza della natura, letale sia nel dribbling che nel gioco aereo. Analisi della Carta: Il Guerriero a 5 Stelle. Il salto di qualità rispetto alla sua versione base è impressionante, soprattutto per quanto riguarda le doti tecniche: OVR: 89 (ST).. Ruoli Secondari: LW.. Combo Totale: 5 Mosse Abilità e 5 Piede Debole (un upgrade clamoroso per Mandžuki?).. Statistiche Chiave: Fisico 91, Tiro 90, Dribbling 88, Velocità 87.