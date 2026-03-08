FC 26 SBC Eroi FUT Birthday | Peter Crouch 89 – Il gigante dalle 5 stelle!

Nel nuovo evento FUT Birthday, Peter Crouch viene celebrato come un eroe con un punteggio di 89. La sua scheda mette in evidenza le qualità di un gigante che si distingue anche per abilità oltre ai colpi di testa e alla celebre danza robot. La sua presenza nel gioco si arricchisce di nuove caratteristiche e statistiche, rendendo il personaggio più completo e versatile.

Se pensavi che Peter Crouch fosse solo colpi di testa e “robot dance”, questa versione FUT Birthday ti farà ricredere. Il gigante inglese riceve un upgrade clamoroso che lo rende uno degli attaccanti più divertenti e unici del gioco, combinando la sua altezza leggendaria con una tecnica da fuoriclasse. Analisi della Carta: “Two-Meter Peter” è un tecnico!. Il punto di forza non è solo il fisico, ma la nuova agilità tecnica: OVR: 89 (ST).. Combo Totale: 5 Mosse Abilità e 5 Piede Debole (Su un giocatore di 201 cm è pura follia).. Statistiche: Dribbling 91, Tiro 89, Passaggio 87, Velocità 86, Fisico 85.. PlayStyle+: Falso 9 (ATT).. PlayStyle++: Sblocca i ruoli dominanti Attaccante avanzato, Rapace e l’immancabile Torre. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

