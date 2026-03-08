La grande lotteria delle Leggende è tornata con l'FC 26 1 of 4 88+ Encore Icon Player Pick. Chi ha accumulato carte di alto valore nelle settimane recenti può ora decidere di sacrificarle per tentare la fortuna in questa nuova fase. La promozione coinvolge giocatori e appassionati che vogliono ottenere le icone più ambite attraverso questa estrazione.

Se hai risparmiato carte ad alta valutazione nelle ultime settimane, questo è il momento di sacrificarle. EA Sports ha rilasciato il Player Pick Icona 88+ “Encore”, una delle sfide più costose ma potenzialmente più remunerative del gioco. Avrai la possibilità di scegliere un’Icona tra 4 opzioni, tutte con valutazione minima di 88 OVR, incluse molte versioni speciali rilasciate durante l’anno. Dettagli della Sfida. Questa non è una semplice SBC, è un vero e proprio “svuota-club” che richiede ben 7 rose. Premio: 1 scelta tra 4 Icone con OVR 88+ (Non scambiabile).. Ripetibile: Sì, fino a 3 volte (si riattiva ogni 2 giorni).. Scadenza: 14 giorni.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 1 of 4 88+ Encore Icon Player Pick: La grande lotteria delle Leggende è tornata!

Leggi anche: FC 26 1 di 3: Encore Icon Player Pick

40x BASE ICON PLAYER PICKS! FC 26 Ultimate Team

Altri aggiornamenti su Encore Icon Player.

Discussioni sull' argomento FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade | Torna la caccia alle leggende!; SBC Icona TOTY: Wayne Rooney (92) – Il ritorno di Wazza è realtà!; FC 26 SBC Max 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade | Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!.

FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Torna la caccia alle leggende!Le ore 19:00 portano un altro contenuto pesantissimo per chi ama il brivido del pacchetto: l'88+ Encore Icon Upgrade. Se la sfida per Rooney TOTY vi sembra ... imiglioridififa.com

Diocesi di Concordia-Pordenone (@diocesidiconcordiapordenone) - facebook.com facebook