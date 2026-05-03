Favola della domenica – Gli abbracci

Durante una giornata di domenica, Flora si avvicina a Mauro offrendogli un sacchetto di biscotti e gli chiede se desidera un abbraccio. Mauro risponde ringraziando, commentando di aver pensato che Flora volesse abbracciarlo. La scena si svolge in modo semplice e spontaneo, con i due personaggi coinvolti in un gesto di cortesia e attenzione reciproca.

“Vuoi un abbraccio?”. Flora tendeva a Mauro il suo sacchetto di biscotti. “Uh, grazie. Credevo che volessi abbracciarmi”. I due bambini si trovavano nel cortile del palazzo dove entrambi abitavano. “Chi ha parlato di abbracciare?”. Carletto si avvicinò agli amici con curiosità. Quando vide che si trattava di dolciumi, ne accettò uno con piacere. Lilia, la quarta amica, si unì a loro. “Sapete” disse Mauro sedendo su un muretto. “Ho letto che in Oriente ci sono persone molto religiose che distribuiscono abbracci a chi ne fa richiesta”. “Che strano” disse Lilia. “Perché qualcuno vorrebbe farsi abbracciare da un estraneo?” “Non è proprio un estraneo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Favola della domenica – Gli abbracci Paola Barale: Buona Domenica Volevo fare altro ma Costanzo non fece molto per tenermi Notizie correlate Leggi anche: Favola della domenica – Gli occhiali sapienti Leggi anche: Favola della domenica – Il braccialino Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La commedia dell’arte con la Favola della Mandagola; Mondiali di calcio 2026, dalla favola Curaçao alla Spagna di Lamine Yamal: curiosità sui gironi E-F-G-H; Come si leggono le favole ai bambini: tutti i consigli migliori; TG5: Lazio vola in finale La favola di Motta Video. Favola della domenica – Luce e il tempoCome balli bene, Lucciola disse la mamma a sua figlia Luce, chiamandola con un nomignolo. Diventerai una brava danzatrice. La bambina faceva passi di ... romadailynews.it Favola della domenica – L’ape LuisaIn un favo molto grande trovavano posto una quantità di api. Era iniziata la primavera e molti fiori sbocciavano emanando profumi deliziosi. Le api ne ... romadailynews.it Cittadella TV Radio Canale 94. . Stamattina niente favola della non buonanotte… ma una dedica speciale. In studio una parte dei Murrivato, pronti a regalarci musica, tradizione e quel calore che solo loro sanno portare. Qualche giorno fa una signora di Bitont - facebook.com facebook All'appello mancavano solo loro. Ma l'ennesima favola della giovane coppia di Hollywood ci farà ricredere sullo sposarsi Guardando Beef 2, temo di no x.com