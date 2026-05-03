Favola della domenica – Gli abbracci

Da romadailynews.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una giornata di domenica, Flora si avvicina a Mauro offrendogli un sacchetto di biscotti e gli chiede se desidera un abbraccio. Mauro risponde ringraziando, commentando di aver pensato che Flora volesse abbracciarlo. La scena si svolge in modo semplice e spontaneo, con i due personaggi coinvolti in un gesto di cortesia e attenzione reciproca.

“Vuoi un abbraccio?”. Flora tendeva a Mauro il suo sacchetto di biscotti. “Uh, grazie. Credevo che volessi abbracciarmi”. I due bambini si trovavano nel cortile del palazzo dove entrambi abitavano. “Chi ha parlato di abbracciare?”. Carletto si avvicinò agli amici con curiosità. Quando vide che si trattava di dolciumi, ne accettò uno con piacere. Lilia, la quarta amica, si unì a loro. “Sapete” disse Mauro sedendo su un muretto. “Ho letto che in Oriente ci sono persone molto religiose che distribuiscono abbracci a chi ne fa richiesta”. “Che strano” disse Lilia. “Perché qualcuno vorrebbe farsi abbracciare da un estraneo?” “Non è proprio un estraneo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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